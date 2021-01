Un dramatique accident s’est produit ce mercredi. Une jeune cavalière, âgée d’une vingtaine d’années, se baladait à cheval dans les environs de Resteigne (Tellin) quand l’équidé a glissé et a chuté. La jeune fille s’est coincé le pied sous le cheval. En se relevant et redémarrant, il l'a traînée sur plusieurs mètres. Les jours de la cavalière sont en danger. Emmenée à l’hôpital en hélicoptère, elle a été placée en coma artificiel. Le parquet du Luxembourg a décidé de ne pas demander de devoirs supplémentaires, la cavalière étant seule en cause.