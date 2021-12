La police de la zone Famenne Ardenne rappelle que pour autoriser la tenue du marché de Noël de Durbuy, compte tenu de la crise sanitaire actuelle et plus particulièrement la situation préoccupante des hôpitaux en province de Luxembourg, de nombreuses mesures ont été imposées par les autorités aux organisateurs.

Pour rappel, outre celles liées à l’ordre public et à la mobilité, des mesures spécifiques ont été définies pour garantir une application rigoureuse des prescrits visant à lutter contre la propagation du coronavirus (limitation de l’affluence, port du masque sur l’ensemble du territoire de la Ville de Durbuy, obligation du CST pour accéder à l’événement, respect strict des règles HORECA pour consommer des produits de bouche ou des boissons, fermeture complète du site à 23.00 hr).

Concernant spécifiquement le marché de Noël de Durbuy, depuis le vendredi 10 décembre 2021, un maximum de 600 personnes peut accéder au même moment à la zone « Parc Roi Baudoin » alors que la zone « Anticlinal » est, quant à elle, limitée à 350 visiteurs.

"Le samedi 11 décembre, comme indiqué lors d’une récente intervention du bourgmestre, pour répondre à ces exigences et éviter la formation de files trop importantes aux différentes entrées, la zone de police Famenne-Ardenne a dû fermer les accès à la Ville de Durbuy durant une heure", précise le chef de corps. "Fort de cette expérience et de l’impérieuse nécessité de respecter les règles en vigueur, nous tenons à informer les personnes qui désirent se rendre au marché de Noël ces prochains jours qu’il est possible qu’à certaines heures celui-ci soit temporairement inaccessible."

Celles et ceux qui souhaiteraient toutefois rejoindre Durbuy pour d’autres motifs devront en informer les services de police lors des contrôles organisés sur place.