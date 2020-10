Mercredi, le tribunal correctionnel de Marche a condamné un couple originaire de Flandre Orientale à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour coups et blessures sur une automobiliste durbuysienne. Celle-ci roulait sur une route de campagne quand une altercation a éclaté avec les occupants d’une autre voiture, des touristes en vacances dans la région avec leur petite fille de 5 ans.

« À un moment, la voiture des prévenus va freiner brutalement et se mettre en travers de la route », explique la substitute du procureur du Roi, Pascale Robert. « Le conducteur sort comme un diable de sa boîte, attrape la victime par le bras et l’extirpe de la voiture pour la pousser sur le capot et l’injurier. » La prévenue serait alors sortie à son tour pour rouer la conductrice de coups.

« Monsieur n’a peut-être pas frappé la victime, mais il l’a offerte à sa compagne en la maintenant. » Les prévenus avancent une version totalement différente. Ils expliquent s’être rangés sur le bord de la route car l’autre voiture les collait de trop près. D’après eux, c’est la victime qui est sortie de sa voiture et les a insultés en premier. « Les circonstances précises dans lesquelles l’altercation a eu lieu restent incertaines », peut-on lire dans le jugement prononcé vendredi. Le tribunal n’en évoque pas moins une agression gratuite pour un motif futile.