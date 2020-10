Dans la commune de Durbuy, comme ailleurs, les services d’accompagnement et de soutien aux plus démunis ont réduit, voir supprimé leurs activités, en raison de la pandémie. Le Resto du Cœur de Barvaux-sur-Ourthe tout comme le bar à soupe installé dans la Maison citoyenne restent portes closes.

Face à ce constat, L’ASBL Les P'tits Dons de Pétillons, a décidé de lancer une opération de crowdfunding afin d’acheter une camionnette utilitaire et pouvoir ainsi livrer à domicile des colis alimentaires. Il est prévu de confier le transport et la livraison à des bénévoles

" Plusieurs services d'accompagnement et de soutien referment leurs portes ou n'ont même pas été rouvert, après le confinement", relève Johann Vanherweghem, administrateur délégué de cette association. "Des citoyens ne savent plus, ne peuvent plus ou n'osent plus se déplacer pour aller chercher cette aide. Dans le même temps, des petits producteurs et artisans jettent une partie de leur production à la poubelle faute de ne pouvoir la donner à ceux qui en ont besoin."

L’association souhaite jouer un rôle d’interface entre les petits producteurs et les personnes précarisées mais aussi faire le lien avec Saint-Vincent de Paul, le Resto du Cœur et l’épicerie sociale. " Notre opération a été lancée grâce à ces partenariats. Les produits alimentaires nous seront fournis via ces différents canaux. Nous les redistribuerons aux personnes répertoriées sur les listes de ces associations. Le CPAS de Durbuy nous soutient également dans notre démarche."

L’ASBL s’est fixé comme objectif de récolter un montant de 5 000 euros, voire de 7 500 euros. Le premier montant couvrira l’achat d’une camionnette d’occasion ainsi que les frais d'immatriculation, d'assurance de la première année de mise en service. Si la barre des 7 000 euros est atteinte, l’équipe aura suffisamment d’argent pour aménager le véhicule et livrer des repas à domicile. Plus d’infos : 0456 / 100 776.

Voici le lien vers l’opération de crowdfunding : http://miimosa.com/be/projects/la-petille-mobile-camionnette-solidaire?l=fr