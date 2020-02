Les Verts inquiets sur un projet immobilier à venir dans le chef-lieu.

Une demande d'enquête publique est actuellement soumise à la population arlonaise concernant un nouveau projet immobilier dans l'espace urbain.

Il s'agit cette fois de la construction d'un centre d'entreprises qui serait établit en bordure de la Rue de Longwy, dans ce qui reste du parc de la FUL et repris par l’ULiège.



« Le projet de l'Intercommunale prévoit la destruction du petit bois, du mur et des arbres en bordure de route pour développer un Hall relais, un Centre d'Entreprises et un centre de formation avec un grand espace de circulation pour quelques semi-remorques, et la création de 40 places de parking. Bien que la demande de permis ne présente pas de phasage, il est bien indiqué qu’en plus du Pôle économique qui fait l'objet de la demande, il est projeté de créer un micro-parc sur le solde du terrain concerné », communiquent ce mercredi Romain Gaudron et Vanessa Wagner (Ecolo+).



Si le groupe Ecolo + Arlon soutien le développement d’une activité de formation et entrepreneuriale dans le domaine qui est celui de l’ULiège Arlon Campus Environnement, les élus s'étonnent d’une certaine légèreté de l’intercommunale Idelux dans le projet déposé. « En effet, un examen plus attentif du dossier d'urbanisme est étonnant et instructif sur l'évaluation des impacts d'un tel projet, puisque notre intercommunale considère simplement que le projet n'aura pas d'impact notable sur l'environnement. Qu'en est-il alors de la coupe de 35 arbres, de l'élimination de tout le sous-bois sur 50 ares, de la fermeture d'un espace considéré comme accessible au public, de la démolition d'un mur qui présente un certain intérêt patrimonial, de la production de déchets? », s’interrogent-ils.



Pourquoi dès lors établir un tel projet de cette façon ? « Il serait intéressant de voir les alternatives d'implantation qui peuvent être considérées pour minimiser l'impact du projet et éventuellement mettre à contribution la réserve foncière d'Idelux ou en profiter pour rénover certaines structures abandonnées, dégradées. La mise à contribution du fonds FEDER semble une nouvelle fois être la principale justification de l’initiative. Du coup, plus besoin de démontrer la viabilité, ni de se soucier des impacts environnementaux. Pour une intercommunale qui se targue d'agir pour le développement du territoire et le bien-être de la population, c'est piquant. Nous invitons donc les Arlonais à avoir la plus grande attention sur le projet soumis actuellement à l’enquête publique: https://www.arlon.be/ma-commune/services-communaux/urbanisme/enquetes-publiques/permis-unique-idelux-environnement", concluent-ils.