Les trois nouvelles étapes du circuit seront accessibles ce week-end des 4 et 5 juin

L’an dernier, la commune de Libramont développait, en partenariat avec une start-up bruxelloise, un circuit de visites virtuelles d’églises et de chapelles. Grâce à un QR-code, le visiteur entre virtuellement dans certains édifices, a accès à des informations sur les pièces d’intérêt patrimonial et découvre des parties interdites au public, comme les clochers et les combles.

Après Bras-Bas, Saint-Pierre et la chapelle de Lorette à Remagne, les églises Saint-Etienne de Rondu et Saint-Roch de Laneuville de même que la chapelle Notre-Dame de Lhommal à Bras-Haut seront accessibles en mode virtuel, dès ce week-end des 4 et 5 juin. Les QR-codes sont apposés sur les édifices religieux ou sur le site web de l'Office du Tourisme

"L'église de Rondu est remarquable en raison de son mobilier réalisé par le sculpteur baroque Jean-Georges Scholtus, précise Jonathan Martin, échevin de la culture et du patrimoine. A Laneuville, la chaire de vérité en granite est tout à fait exceptionnelle. Ses plans ont été établis par le Bruxellois Jacques Dupuis lequel a reçu le prix Horta en 1982. La fresque de la peintre Irène Vanderlinden date de 1947. La chapelle de Lhommal est, quant à elle, plus connue. Sa légende et sa source miraculeuse retiennent toujours autant l'attention des visiteurs."

Ces curiosités et bien d'autres sont à découvrir dans le cadre des Journées des Eglises Ouvertes . Les trois nouvelles étapes du circuit ainsi que la chapelle de Lorette seront accessibles le samedi et le dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Sur place, avec l'appui du numérique, des explications seront données par les membres du groupe de travail à la base des visites virtuelles. En outre, les deux jours, l'Office du Tourisme propose un circuit motorisé à la découverte des quatre édifices. Les participants sont invités à se joindre au cortège avec leur voiture personnelle. Départ de l'Office du Tourisme à 14h. Infos et réservations : tourisme@libramont.be ou 061 / 27 04 82