René Boden, Mathilde Georgin, Erwin Grandjenet, Jean-Louis Borceux et Inès Claudot ont été élus président d’arrondissement

Le Mouvement Réformateur, après sa réforme des statuts au 1er semestre, a procédé au renouvellement de ses instances lors d'élections internes du 18 au 21 novembre.

En Province de Luxembourg, il s'agissait de voter pour la présidence de la Fédération provinciale, les présidences des arrondissements d’Arlon, Marche-en-Famenne, Bastogne, Neufchâteau et Virton et des présidences des 31 Sections locales.

Les urnes ont, pour rappel, confirmé Benoît Piedboeuf à la présidence de la Fédération provinciale avec un taux de 90,14% des suffrages.

Les présidents élus dans les 5 arrondissements sont René Boden (Arlon), Mathilde Georgin (Marche), Erwin Grandjenet (Bastogne), Jean-Louis Borceux (Neufchâteau) et Inès Claudot (Virton). Un fructueux mélange qui allie expérience et jeunesse ! Mathilde et Inès ont 26 ans !

Les présidents de locales élus :

Philippe Hornick (Arlon), Simon Clément (Attert-Martelange), Luc Weyders (Aubange), Stéphanie Jamotte (Messancy)

Benoît Dupont (Durbuy), Murielle Landenne (Erezée-Manhay), Simon Habran (Hotton), Grégoire Denis (La Roche-Rendeux-Tenneville), Jean-Pierre Georgin (Marche-en-Famenne), Bruno Huberty (Nassogne)

Nicolas Gérardy (Bastogne), Daniel Debarsy (Bastogne), Erwin Grandjenet (Fauvillers), Richard Reggers et Claude Philippart (Gouvy-Houffalize-Vielsalm), Isabelle Servais (Ste Ode), Patrick Notet (Vaux-sur-Sûre)

Claudine Bertrand (Bertrix-Herbeumont), Gauthier Jacques (Bouillon), Véronique Arnould (Libin), Fabienne Dermience (Libramont), François Poncelet (Neufchâteau-Léglise), François Lagneau (Paliseul), Jean-Paul Dachy (St-Hubert), Steve Laurent (Wellin-Tellin-Daverdisse)

Alain Maîtrejean (Chiny), Michel Vuylsteke (Etalle-Tintigny), Jean-Pierre Lefèvre (Florenville), Gérard Mathieu (Habay), Chantal Rongvaux (St Léger), Dominique Rogier (Virton-Meix-Rouvroy)

Les sections locales sont à présent en ordre de marche pour redynamiser les équipes et "repartir sur de bonnes bases", après ces deux années difficiles.