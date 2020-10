Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné un Marchois de 31 ans à 11 mois de prison pour vol à l’arraché. Détenu à la prison d’Andenne, l’homme a profité d’une permission de sortie en mars 2019 pour s’en prendre à une dame et lui dérober ses clés dans les rues de Vielsalm. Il s’est même vanté de sortir de prison pour intimider la victime. Entendu dans le cadre de l’enquête, l’intéressé affirme ne se souvenir de rien.

"Il avait bu, impossible pour lui de confirmer ou de contester les faits qui lui sont reprochés", expliquait son avocat Damien Poncelet dans sa plaidoirie. "Mon client bénéficiait d’une permission de sotie, mais il subissait des pressions de la part d’autres détenus pour faire entrer des stupéfiants en prison."

Le détenu se trouvait en état de récidive légale au moment des faits. Quelques années plus tôt, il avait été condamné à 15 mois d’emprisonnement pour toute une série d’infractions. "Le casier judiciaire du prévenu compte déjà de multiples condamnations, dont certaines assez lourdes, notamment des condamnations pour vols et vols avec violences", peut-on lire dans le jugement prononcé mardi à l’audience. Une audience à laquelle il n’a pas pu assister, pas plus qu’aux précédentes. "C’est la quatrième fois que la prison refuse de le faire venir au tribunal, faut d’effectifs", déplorait son avocat début septembre.

N.P.