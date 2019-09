Une affaire de coups et blessures sur un policier était jugée ce mercredi matin au tribunal correctionnel d’Arlon.

Les faits remontent au 26 juillet 2018. Ce jour-là, Xavier (nom d’emprunt) se dispute violemment avec sa compagne dans leur habitation située à Virton. La dame craint de recevoir des coups violents et décide d’appeler la police. Arrivée sur les lieux, la situation dérape, malgré les injonctions des deux policiers. Xavier prend ensuite la fuite, non sans faire de casse derrière lui. Une brève course poursuite fatale à l’un des policiers.

« Dans la ruelle, mon client s’est pris une poubelle sur le pied, jetée par notre prévenu pour ralentir sa poursuite. Il en subit encore les conséquences en se plaignant de ne pas savoir correctement mettre le pied par terre. Sans parler de son incapacité de travail », commente son avocat Marc Kauten. « Quand il était à terre, le prévenu s’est arrêté de courir pour se ruer sur le policier.

Il a tenté de lui retirer son arme de service et sa matraque », ajoute-t-il. Le prévenu ne nie pas les faits. Il est poursuivi pour rébellion et outrage. Devant le juge, il explique son geste d’un air penaud. « « Je voulais prendre l’arme et tirer en l’air. Pour que les policiers partent.

Mais avec le recul, j’admets avoir fait une grosse connerie.» L’individu, âgé d’une quarantaine d’années, a depuis lors quitté sa compagne et ne travaille plus. La partie civile réclame une expertise médicale ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros. Le Parquet, représenté par Madame Lejeune, est plus sévère.

« Selon vos anciens collègues de travail, vous êtes quelqu’un d’explosif! On ne peut pas vous contenir. Vous vous emportez trop rapidement. Mais dans une société, il y a des règles à respecter. Il faut que ce type de comportement cesse. Pour que vous compreniez bien, je réclame 4 mois de prison ferme. Vous êtes clairement un danger pour la société. Ne soyez pas étonné par cette sentence.

Quand on veut prendre une arme pour tirer en l’air, c’est qu’on souhaite blesser quelqu’un. » Le verdict est attendu le 2 octobre.