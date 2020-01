Sur les onze offres envoyées par les promoteurs, aucune n’était conforme.

Le dossier relatif à la construction et à l’exploitation de parcs éoliens dans la commune de Houffalize est revenu sur la table du conseil communal, avec, à l’ordre du jour, la révision du cahier des charges.

Ce document, présenté en septembre à la salle des Quatre Vents à Bonnerue, a, pour rappel, été établi en réaction au cadre de référence de la Région wallonne jugé trop permissif. L’échevin de l’Énergie, Philippe Cara, avait expliqué que le collège, contacté par de nombreux promoteurs, avait décidé de fixer une série de critères pour canaliser les projets et en limiter l’ impact.

Des critères définis en collaboration avec la commune de Gouvy et le CPAS de Bruges, propriétaires de nombreuses parcelles sur le territoire communal houffalois. Seules les zones de Mabompré et de Les Tailles - Bois de Cedrogne étaient proposées avec un certain nombre de contraintes comme le respect d’une distance minimale de 1 000 mètres par rapport à toute zone d’habitat.

La révision approuvée majorité contre opposition

À la suite de l’appel lancé aux promoteurs, le collège a reçu onze offres parmi lesquelles certaines émanent de plusieurs opérateurs. Le hic ? Aucune ne respecte les formes et ne peut être acceptée comme telle. Le collège a, dès lors, proposé au conseil communal de modifier le cahier des charges en y ajoutant, d’une part, une check liste des éléments à intégrer au dossier, comme la clé de répartition de la prise de parts avec une coopérative citoyenne ou publique, d’autre part, les critères pris en compte par le collège sous forme de points.

La révision a été approuvée majorité contre opposition. Au nom du groupe l’Essentiel, Bernard Deumer, n’a pas donné d’explication se limitant à préciser qu’il ne souhaitait pas refaire le débat. La minorité s’est à plusieurs reprises, positionnée contre toute implantation d’éoliennes dans la commune, mettant notamment en avant l’impact paysager. Le cahier des charges modifié doit encore être approuvé par les conseils communaux de Gouvy et de Bruges avant d’être transmis aux opérateurs.

Nadia Lallemant