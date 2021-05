Une réunion d’information préalable s’est tenue fin avril par visioconférence pour présenter le dossier. Un dossier identique au projet recalé d’il y a cinq ans, si ce n’est que les aérogénérateurs s’élèveraient cette fois non plus à 150 mais à 200 mètres. L’opérateur prévoit également d’en construire 9 autres quelques kilomètres plus loin, sur les hauteurs du village de Bande. « C’est du harcèlement psychologique », estime Yves Mairy, de Grune.

Dans les villages, la résistance s’organise. « Nos villages sont des havres de paix », soulignent des riverains réunis en collectif. « Ils ont une vocation agricole, herbagère, pour l’élevage, forestière et touristique, avec des points de vue remarquables et une ruralité encore intacte. De nombreux gîtes y accueillent les touristes toute l’année. Ces projets ne s’intégreraient pas du tout dans nos paysages pittoresques. Ils dénatureraient nos milieux de vie en les industrialisant. »