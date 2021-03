Quatre demandeuses d’asile, d’origine congolaise, hébergées au centre d’accueil de la Croix-Rouge à Arlon, ont pris l’initiative de cuisiner 110 plats traditionnels de leur pays.

Ces plats seront distribués gratuitement ce vendredi aux bénéficiaires de l’épicerie sociale de la Croix-Rouge à Arlon, un projet social auquel le CPAS d’Arlon collabore. Il s’agit de la deuxième initiative de ce type pour le centre d’accueil de la Croix-Rouge d’Arlon, qui héberge 500 candidats réfugiés, de 40 nationalités différentes.



" La première édition s’était déroulée le 18 décembre 2020 avec une distribution de 70 plats ", rappelle Benoît Bodard, coordinateur des initiatives de quartier. "Les centres d’accueil de la Croix-Rouge organisent des Initiatives de Quartier pour favoriser l’intégration du centre dans son environnement et les échanges avec les riverains. Parmi ces initiatives, il y a notamment les repas du monde, qui réunissent parfois plus d’une centaine de riverains. Avec la crise sanitaire, de tels rassemblements sont impossibles. Nous avons dès lors décidé de reconvertir ces repas en distributions solidaires, en leur donnant une dimension sociale."



La distribution de barquettes de poulet moambe se déroulera à partir de 9h30 vendredi, en version "take away", devant l’épicerie sociale d’Arlon, rue Godefroid Kurth, dans le strict respect des normes sanitaires.



L’épicerie, baptisée "Epicoeur", aide 300 familles démunies d’Arlon. Elle a été ouverte juste avant la crise sanitaire, en février 2020, en étroite collaboration avec le CPAS et fonctionne cinq jours par semaine, dans un contexte de précarité croissante.