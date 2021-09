Les appels lancés via les réseaux sociaux n’ont rien donné. L’école communale d’Amonines (Érezée), sauf surprise de dernière minute, devra donc fermer ses portes à la fin du mois de septembre.

À la rentrée, la directrice Patricia Lespagnard gardait l’espoir de maintenir l’établissement scolaire encore pendant un an.

"En septembre 2020, dix élèves étaient inscrits en primaire alors qu’il en fallait au minimum douze, se rappelle-t-elle. Nous avons bénéficié d’un sursis d’un an. Il était encore possible de poursuivre cette année avec un minium de dix élèves. Or, début septembre, ils n’étaient plus que sept."

Dans ce contexte, et si rien ne change, l’école communale ne pourra obtenir la dérogation accordée pendant deux ans aux établissements qui ont 80 % de la population scolaire requise. Cette situation, l’enseignante l’explique par les changements intervenus au sein de l’école libre d’Amonines.

"Pendant des années, les deux établissements scolaires ont fonctionné selon un accord tacite entre les deux directions, poursuit la directrice. En effet, il était convenu que l’école libre n’accueille que les classes maternelles. Ces élèves venaient ensuite en primaire chez nous. Il y a quatre ans, des classes primaires ont été ouvertes dans l’autre école. Ce changement nous a privés de nombreux élèves."

Plus le temps passe et plus la possibilité d’inscrire trois nouveaux élèves s’amenuise.

"L’école pourrait encore être sauvée si une famille avec trois enfants scolarisables arrive, d’ici le 30 septembre, au centre pour candidats réfugiés d’Érezée. Une opportunité pourrait, par ailleurs, venir du home qui accueille près de notre école des enfants placés par le juge, mais encore faudrait-il que les parents marquent leur accord."

La fermeture de cette classe unique se répercutera sur l’emploi dans l’enseignement communal à Érezée. La directrice Patricia Lespagnard, prioritaire par rapport à d’autres enseignants, pourrait, en effet, être recasée dans un autre établissement scolaire communal, notamment à Fisenne ou à Mormont.

N.L.