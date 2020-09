Sur proposition du ministre de l’Agriculture Willy Borsus, le Gouvernement de Wallonie vient de reconnaître la coopérative "Les Saveurs d’Ardenne", une organisation de producteurs pour le secteur de la viande bovine, située à Erneuville (Tenneville).

Cette coopérative, composée de 20 membres, s’étend majoritairement en province de Luxembourg. Des naisseurs-engraisseurs ont décidé de se grouper pour fournir la grande distribution. Leur ligne de conduite est claire : le circuit-court.

Ils ambitionnent notamment de se tourner vers les boucheries locales, de produire pour l’Horeca ainsi que pour les particuliers. A l’avenir, ils souhaitent également créer une boucherie.

" Ce type d’initiative est en totale cohésion avec les besoins du secteur bovin et contribue à créer de la valeur ajoutée supplémentaire pour les éleveurs de la Province de Luxembourg", souligne le ministre Willy Borsus. "Cela rencontre également le désir de proximité des consommateurs qui consomment en moyenne 10.3 kilos de viande bovine par an et par habitant en Belgique."