La suppression du passage à niveau numéro 7 de la ligne 289 de Valvert a suscité de vives réactions à Etalle et dans les rangs des Amis du Rail. " Nous avons constaté que les rails ont été enlevés au passage à niveau et que du tarmac y avait été placé ", souligne Michaël Jacquemin, porte-parole. " C’est scandaleux ! En effet, la loi oblige Infrabel à maintenir le réseau en l’état jusqu’en 2032. Avec la commune d’Etalle, nous avons demandé que les rails soient replacés."

Les Amis du Rail rappellent que cette ligne a été construite en 1997 pour relier au chemin de fer l’usine Valvert. D’une longueur de près de 8 km, elle est reliée à la ligne 155 Marbehan Croix-Rouge. Les trains n’y circulent plus depuis 2015. "La région wallonne a subsidié cette ligne à hauteur de 80%", poursuit Michaël Jacquemin. " L'usine Valvert ne l'utilise plus car la route est plus attractive par rapport au rail où les wagons isolés ont des tarifs très élevés."

Reste que la volonté du gouvernement d'augmenter le transport marchandise par rail pourrait changer la donne. Les Amis du rail redoute qu’après le passage à niveau le reste de la voie ne soit démantelé et que Valvert, tout comme d'autres sociétés de la région, tel qu'Artbois et Eurogaume situé en bordure de cette ligne, ne puissent plus l’utiliser.

De son côté, Infrabel précise que dans le cadre de travaux de voirie en cours à Etalle, le SPW a pris contact avec Infrabel en suggérant de poser un nouvel asphalte en lieu et place du passage à niveau n°7. " Avant de s’engager, Infrabel s’est tournée vers le Service Public Fédéral mobilité, compétent en la matière, en demandant l’autorisation de supprimer ledit passage à niveau. Cette autorisation a été accordée et les travaux ont été réalisés. Le démontage de ce passage à niveau ne compromet en rien une réouverture de cette ligne en cas d’évolution dans le dossier", souligne la porte-parole, Jessica Nibelle.