A partir du lundi 4 juillet, à Etalle, des travaux de réfection des revêtements se dérouleront sur la N83/rue du Moulin entre le giratoire N83/N87 (non compris) et le carrefour N83/rue Place des Chasseurs Ardennais, soit sur environ 400 mètres. Cet entretien préventif des revêtements permettra d’éviter des dégradations en profondeur de la structure qui auraient alors nécessité des travaux plus lourds.

Voici les modifications des conditions de circulation

Sur la N83 entre le giratoire N83/N87 et le carrefour N83/rue Place des Chasseurs Ardennais :

· Du lundi 4 juillet au mardi 5 juillet, une seule voie sera maintenue, celle permettant d’assurer la circulation en direction d’Arlon ;

· Du mercredi 6 juillet au jeudi 7 juillet, une seule voie sera maintenue, celle permettant d’assurer la circulation en direction de Florenville ;

· Le vendredi 8 juillet, la circulation sera impossible dans les deux sens.

Les parkings de l’Intermarché et de la station-service seront à nouveau accessibles en matinée. Il sera possible de se rendre à pied dans les autres commerces. Une déviation sera mise en place via la rue Belle-Vue et la N87 (contournement Nord d’Etalle). Les travaux se termineront le vendredi 8 juillet , sous réserve des conditions météorologiques.

Ce chantier représente un budget de près de €116 000 HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. La société Socogetra a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.