Le live sera animé par Pierre-Emmanuel Paulis et Vladimir Pletser ce jeudi 17 mars

La Mars Society Belgium, en collaboration avec l’Euro Space Center, organisent un tout nouveau live sur leur page Facebook ce 17 mars à 20h. L’invitée d’honneur ? Laura Shepard, fille aînée du premier américain dans l’espace, Alan B. Shepard.

Le live sera animé en anglais et français par Pierre-Emmanuel Paulis, président de l’asbl et Vladimir Pletser, ingénieur physicien et candidat astronaute belge, parrain de l’association.

Le 9 décembre dernier, Laura Churchley-Shepard s’est envolée à bord d’une fusée " New Shepard" de la société privée Blue Origin pour un vol suborbital d’une quinzaine de minutes, réitérant l’exploit spatial de son père, astronaute du programme Mercury et 5ème homme sur la Lune.

Elle avait emmené dans son sac un dessin de l’héroïne de la bande dessinée imaginée et créée par Pierre-Emmanuel, Tania, qui est aussi mascotte de la MSB et qui est retournée ensuite en Belgique auprès de son propriétaire.

Laura Shepard a accepté de partager cette expérience historique avec les membres et fans Facebook de la Mars Society, qui diffusera la vidéo de son vol à cette occasion.

Les membres de la Mars Society Belgium ont été invités à suivre cet événement en direct dans l’auditoire de l’Euro Space Center, partenaire privilégié de l’asbl, où sera tourné le live. Des classes spatiales seront également présentes et les enfants auront l’occasion de poser quelques questions à l’astronaute d’un jour.