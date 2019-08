Les travaux de rénovation vont débuter. Le centre sera fermé du 1er septembre au 30 juin

A l’Euro Space Center, à Transinne (Libin), la saison se termine avec des chiffres record depuis l’ouverture, dans les années 90, de ce centre spatial éducatif.

« Depuis le début de l’année 2019 nous constatons une hausse phénoménale en termes de fréquentation », souligne Yvan Fonteyne, porte-parole. « Au niveau des stages, nous avons accueilli 1109 stagiaires individuels, soit une progression de 33% par rapport à 2018 qui était déjà une année exceptionnelle. Le chiffre d’affaire augmente de 27%. »

«Du côté des écoles, la hausse est de 8% par rapport à la même période l’année passée », poursuit-il. « En ce qui concerne les visiteurs individuels, l’augmentation est de 25%, ce qui correspond à 9000 visiteurs supplémentaires par rapport à 2018.La tendance de ces dernières années se confirme au niveau des chiffres. »

Tous les indicateurs sont donc au vert avant d’entamer les travaux de rénovation du centre. A partir du 1er septembre et jusqu’au 30 juin 2020, l’Euro Space Center sera, en effet, fermé pour une rénovation complète avec un double objectif, d’une part augmenter la qualité des activités et infrastructures proposées et d’autre part pouvoir accueillir encore plus de monde.