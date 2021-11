Mercredi à 19 h 11 précises, appel est lancé au Cozilux, la centrale téléphonique de la zone de secours Luxembourg à Arlon. Un incendie est en cours dans une centrale électrique à Aubange, rue de la Linalux, non loin de la gare. Les postes de secours d’Aubange, Arlon et Etalle sont dépêchés sur les lieux. C’est un gros transformateur haute tension qui a explosé sur le site géré par Elia. Un transformateur d’une capacité de 200.000 litres d’huile. Une heure plus tard, la situation est sous contrôle. Il semble que tout risque de black-out électrique soit écarté.

Un nouveau transformateur récemment installé sur le site a pris le relais.