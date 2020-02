Le pacte de majorité, fruit de l’alliance entre Pour Vous et 3e Piste, déposé fin juin 2019, est caduc. L’accord conclu à l’époque, au lendemain du deuxième scrutin du 16 juin, n’a pas été remis en question par les deux groupes, mais le casting a changé puisque le député wallon Yves Evrard ne fera pas partie de l’exécutif.

La bourgmestre Michèle Mons delle Roche aura en charge, en plus de l’état civil, la police, la zone de secours et le personnel communal, les attributions habituelles dévolues au mayeur, les cultes, les cimetières, les contentieux et affaires juridiques, les affaires sociales, les aînés, la santé et la sécurité routière.

Le poste d’échevin vacant a été confié à la socialiste Fabienne Evrard. La future échevine s’occupera des sports, du tourisme et du monde associatif. Rien ne change en termes de strapontins promis à la 3e Piste, à savoir un échevinat et la présidence du CPAS confiée à un candidat non élu.

Mariline Clémentz, l’unique élue de cette liste, aura en charge l’enseignement, la jeunesse, la participation citoyenne, la mobilité douce et la petite enfance. Christophe Van Goethem, deuxième score de la 3e Piste, succédera à Joëlle Devallet à la présidence du Centre Public d’Action Sociale.

Quant au futur échevin Vincent Parache, des attributions identiques lui ont été confiées par rapport au premier pacte de majorité. Ses compétences ? Les travaux, l’agriculture et les bâtiments communaux.

Lors de la conférence de presse, Yves Evrard a souligné qu’il a pleinement confiance en l’équipe et qu’en qualité de chef de groupe au conseil communal, il sera à ses côtés, sans interférer dans la gestion du collège.

Il jouera un rôle de relais avec sa casquette de député wallon. Il a rappelé les démarches qu’il avait effectuées auprès du ministre Frédéric Daerden pour sauver les subsides de l’école de Grandvoir et l’importance d’un relais à Namur.

Le nouveau pacte de majorité sera déposé ce vendredi à l’administration communale de Neufchâteau.

N.L.