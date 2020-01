Le réquisitoire du parquet a été transmis à la Cour de cassation le 7 janvier dernier

La magistrate de presse au parquet du Luxembourg, Sarah Pollet, vient de communiquer dans le dossier de suspicion de l’utilisation de fausses procurations lors des élections communales à Neufchâteau le 14 octobre 2018.

« L’instruction s’est achevée et une ordonnance a été rendue en date du 28 août 2019 par le juge d’instruction, Jacques Langlois, suite à des devoirs complémentaires », précise la magistrate.

Elle ajoute que « l’une des personnes inculpées étant une proche parente de membres du greffe, le Président du tribunal de première instance du Luxembourg a, souhaité, pour des motifs d’apparence d’impartialité, que le dossier ne soit traité, ni dans le cadre du règlement de la procédure, ni au fond le cas échéant, par un juge membre de son tribunal. »

Par conséquent, le parquet a tracé un réquisitoire aux fins de dessaisissement de l’ensemble de la juridiction pour cause de suspicion légitime et de renvoi de la cause devant un autre tribunal, hors l’arrondissement du Luxembourg. Ce réquisitoire a été transmis à la Cour de Cassation le 7 janvier 2020.