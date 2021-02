Bonne nouvelle pour les nageurs gaumais : si tout va bien, la piscine de Virton pourrait ouvrir le 15 février. Fin janvier, une réunion entre la Ville, Idelux et le gestionnaire Equalia a eu lieu. L’un des sujets abordés concernait ladite ouverture. "Quand la commune nous donnera le feu vert définitif, ce qui pourrait être le cas cette semaine après le conseil communal, nous devrons réaliser une analyse de l’eau avant l’ouverture. Imaginons que les résultats soient bons, la piscine ouvrirait le 15 février", confie Michel Goffaux, d’Equalia, qui était présent ce mardi après-midi à la piscine de Virton.

Comme le veut le protocole, les nageurs devront réserver leur tranche horaire avant de se rendre sur le site. La règle de 6 nageurs par couloir est d’application. D’autres mesures seront prises en interne pour sécuriser les visiteurs. "On s’adaptera à la situation. Même si le virus ne s’attrape pas dans l’eau, on devra limiter les risques de propagation entre l’entrée de la piscine et les bassins. Et notamment penser à nettoyer plus souvent les vestiaires, à diviser ceux-ci durant la journée, à permettre à 4 familles de profiter du bassin d’apprentissage, etc. Bref, nous ne voulons pas qu’un cas de covid soit détecté parce que nous n’aurons pas pris les mesures appropriées", ajoute-t-il.

Selon le gestionnaire, la réouverture ne devrait quand même pas forcément occasionner un rush des nageurs. "Difficile de savoir combien de monde nous aurons", s’interroge-t-il encore. Durant le confinement et la fermeture, le personnel a été mis au chômage forcé. On parle d’environ une dizaine de personnes. Le matériel, comme les pompes ou le chauffage, a tourné au ralenti. À l’heure actuelle, on ne connaît pas encore les chiffres officiels, donc les pertes, que la fermeture de la piscine a engendrés. "Perte il y a, mais ce n’est pas si énorme que ça, vu que la piscine était fermée, les coûts de fonctionnement et/ou de personnel étaient réduits", ajoute de son côté Vincent Wauthoz, 1er échevin.

À noter que pour relancer le secteur, le gestionnaire Equalia nous confirme avoir discuté avec d’autres secteurs locaux touchés par cette crise. Des actions conjointes, comme des partenariats, seront plus que probablement mises en place une fois que l’Horeca aura ouvert. "Nous communiquerons en temps voulu", conclut Michel Goffaux.

Laurent Trotta