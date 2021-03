Ils ont sensibilisé les usagers dans les gares de Virton, Marbehan, Arlon, Libramont, Bertrix et Marloie

Ce mercredi, les cheminots se sont manifestés un peu partout dans le pays pour protester contre la décision prise par le comité stratégique de la SNCB de fermer 44 points de vente et d’adapter les horaires d’ouverture des guichets dans 37 autres gares.

Les cheminots luxembourgeois de la CGSP se sont rendus dans les gares de Virton, Marbehan, Arlon, Libramont, Bertrix, Marloie et, dans le Namurois, à Rochefort-Jemelle, pour sensibiliser une fois de plus les usagers et rappeler que la présence d’agents dans les gares est essentielle au maintien d’un service public de qualité.