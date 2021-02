L’annonce de la fermeture des guichets dans les gares de Gouvy, Bertrix, Marbehan et Virton, a fait réagir Jonathan Martin, le président de DéFI Luxembourg.

"Il y a quelques années, j'avais annoncé qu'à terme il ne resterait plus que trois gares opérationnelles à 100% sur le territoire provincial", rappelle-t-il. "On s'oriente vers une situation encore plus inquiétante. Avec l'annonce de cette fermeture de guichets et les réductions d'horaires qui étaient déjà intervenues à Marloie et Libramont, la gare du chef-lieu fait aujourd'hui figure de résistant de la dernière heure."

Jonathan Martin poursuit en disant que" le ministre Gilkinet avait annoncé lorsqu’il était entré en fonction qu’il ne fallait plus s'inquiéter : Ecolo était dans la place et la tendance aller s'inverser mais, en vérité, le détricotage du réseau de gares reprend de plus belle."

"Quant à nous faire croire que les gares touchées par cette mesure n'ont pas à craindre une fermeture définitive, c'est de la poudre aux yeux", poursuit-il. "On sait tous comment les choses fonctionnent : sans le maintien de personnel en gare, c'est la fermeture assurée à tous les coups pour raisons de sécurité. Et si une solution peut être trouvée, ce sera du côté des communes. Des communes qui devront encore pallier les défaillances des autres niveaux de pouvoir et, singulièrement, du fédéral. Ce n'est plus tenable : les communes sont déjà pressées comme des citrons !"

Le président de DéFI Luxembourg conclut en disant : " Il va sans dire que nous allons demander à nos députés fédéraux d'intervenir au plus vite."