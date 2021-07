Face à la présence de variants plus agressifs et plus contagieux, afin de protéger les personnes contre un covid sévère et de garantir une rentrée scolaire sereine, les autorités wallonnes encouragent tous les citoyens à se faire vacciner au plus vite avant une fermeture progressive des centres à partir de la mi-août. Concrètement, tenant compte de l’avancée de la vaccination, une première diminution de l’activité des centres de vaccination sera opérée dès la seconde quinzaine du mois d’août. Selon la couverture vaccinale,10 centres sur 41 fermeront complètement leurs portes au public aux alentours du 15 août et la plupart des autres fin août. Cela signifie également que certaines 1ères doses seront administrées pour la dernière fois, dans plusieurs centres fin juillet.

Ainsi, les centres de Bastogne et Virton fermeront le 14 août (dernier rendez-vous pour une première dose le 24 juillet), alors que ceux d'Arlon et de Marche fermeront le 28 août (dernier rendez-vous pour une première dose le 7 août). Le centre de Libramont fermera le 31 août, dernier rendez-vous pour une première dose le 10 août.

Les autorités recommandent donc aux personnes désireuses de se faire vacciner de prendre rapidement leurs dispositions via les possibilités suivantes : soit via le site web www.jemevaccine.be, soit via le numéro de téléphone gratuit 0800/45.019 ou encore par Qvax (https://www.qvax.be/region) ou en se rendant directement aux journées portes ouvertes organisées sans rendez-vous par la majorité des centres de vaccination pendant les mois de juillet et août, et consultables sur www.jemevaccine.be .