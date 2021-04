Rouvroy: "Ferrari en octobre et peut-être Bigard fin novembre" Luxembourg Laurent Trotta © D.R.

Ce vendredi, le Comité de concertation (CODECO) a décidé de… ne rien décider pour les événements culturels indoor. C’était prévisible, mais cela n’arrange pas les affaires du ROX à Rouvroy par exemple. À l’arrêt depuis plusieurs mois, difficile de prédire le futur. Quelques dates sont quand même actées pour deux grosses productions françaises. "Ils étaient tous deux programmés l’an dernier et ont fait l’objet de plusieurs reports. Pour Jérémy Ferrari, la date de son spectacle est désormais fixée au 8 octobre 2021. Pour Jean-Marie Bigard, nous sommes encore en train de discuter. On espère proposer son show fin novembre/début décembre de cette année. Évidemment, si la situation sanitaire et les décisions du gouvernement changent, nous devrions une fois de plus reporter ces spectacles et rembourser les spectateurs",