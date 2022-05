Les syndicats ont rencontré, lundi soir, les responsables des ressources humaines de l’usine Ferrero à Arlon. Un retour important de travailleurs est annoncé.

"L’accord de l’Afsca , sur le plan de nettoyage proposé par Ferrero, est attendu pour ce mercredi 4 mai , souligne Françoise Malherbe, secrétaire régionale Setca-FGTB. Des milliers de pièces devront être démontées, lavées, aseptisées puis remontées. Ces travaux seront confiés à environ 500 travailleurs, employés et ouvriers, cette semaine."

Françoise Malherbe précise que les gens qui ne seraient pas appelés, probablement 150 personnes, toucheront leur salaire complet jusqu’au 31 mai. Les CDI sont prioritaires pour être appelés.

"Il est prévu que des travailleurs d’autres usines Ferrero viennent donner un coup de main, poursuit-elle. Le service qui va démonter les installations sera soutenu par 200 personnes de trois sociétés externes, l’objectif étant de tout nettoyer pour début juillet afin d’entamer la haute saison. Les saisonniers devraient être appelés en juin."

Le système Food Safety va être revu afin d’encore augmenter la performance de l’hygiène et la sécurité alimentaire dans toute l’usine. Les analyses faites en semaine par le laboratoire seront réalisées en externe pendant le week-end.

"Six personnes externes, des coordinateurs sécurité, géreront la sécurité des différentes zones de travail. Leur rôle sera d’éviter tout accident. Trois consultants seront également engagés afin de soutenir les coordinateurs et les travailleurs. Il est important de faire les choses correctement et donc de prendre son temps sans précipitation", indique encore Françoise Malherbe.

Pour pouvoir nettoyer au mieux les lignes et les pièces démontées, la direction demande une nouvelle convention de travail du week-end sur base volontaire. Cette nouvelle convention resterait ensuite active après le redémarrage de l’usine. L’ensemble des délégués syndicaux a demandé d’étudier plus en profondeur cette nouvelle convention avant de la signer. La prochaine réunion est prévue le 10 mai.

