Depuis 1984, c’est la première fois que les organisateurs feront l’impasse

La 37e Fête du Livre ne se déroulera pas les 11,12 et 13 avril à Redu. L’Office du tourisme de Libin, co-organisateur de l’événement avec l’ASBL Redu Initiatives, vient d’avertir les bouquinistes et les exposants extérieurs.

"Les mesures de confinement ont été prolongées jusqu’au 19 avril", rappelle la bourgmestre de Libin, Anne Laffut. "La Fête du livre, comme les autres rassemblements prévus dans la commune, ont dès lors été annulés. Il aurait été trop compliqué de trouver d’autres dates cette année, d’autant qu’une nouvelle prolongation du confinement n’est pas exclue."

La 37e édition est reportée au week-end de Pâques 2021, les 3,4 et 5 avril. "Depuis la création du village du livre et l’organisation des festivités à Pâques en 1984, c’est la première fois que la fête est annulée", souligne Bernard Copet, président de Redu Initiatives. "Je partage l’avis de la bourgmestre : il était hasardeux de fixer d’autres dates. En effet, on ignore quand la pandémie sera terminée."