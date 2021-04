Content, Olivier Boulard peut l’être après la décision qu’il a obtenue il y a quelques jours. On devrait d’ailleurs en savoir plus sur ce projet de golf en milieu de semaine, mais voilà ce que le propriétaire du site a écrit sur sa page Facebook.

"Nous vous informons que le permis unique pour construire et aménager deux terrains de golf et ses dépendances, avec un hôtel, bar, brasserie, welness et 14 lodges a été décerné par la ville d’Arlon en date du 29 mars 2021. Nous vous remercions tous de votre soutient, et particulièrement la Ville d’Arlon, les différentes administrations de la Région wallonne. Nous voilà au départ d’un nouveau parcours, celui de la mise en œuvre de ce beau projet", est-il ainsi écrit en substance.

A ce stade, le projet initial a donc été revu et le nombre de « trous » a été réduit. Il passe donc à 2 parcours : 1 avec 18 trous et l’autre avec 9 trous. Du côté des opposants, c’est la soupe à la grimace. Par contre, les sympathisants à ce projet n’ont pas hésité à inonder la boîte mail d’Olivier Boulard à l’annonce de la nouvelle. Ce dernier signale que les travaux ne devraient pas tarder à démarrer.