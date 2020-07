Les skaters du collectif Retry Skate de la commune ont un projet en tête.

Un groupe Facebook (NDLR : SkatePark Florenville) a été créé cette semaine pour promouvoir la mise à disposition d’un endroit approprié à la pratique du skateboard. Et en quelques heures à peine, pas moins de 200 membres ont déjà adhéré au projet porté par les jeunes de la commune. « Cela nous tient particulièrement à cœur. Nous aimerions avoir un SkatePark à Florenville, mais il nous reste encore pas mal de chemin à accomplir avant d’y arriver. On est nombreux à en pratiquer, il nous faut donc une structure permanente. Nous sommes des skaters habituels, mais on doit aussi penser aux plus petits qui pourraient apprendre le Skate dans ce futur SkatePark », explique en substance Adam Schicks (17 ans), l’un des jeunes porteur de ce projet.

Pour l’heure, on ne voit pas vraiment où pourrait se situer le terrain. Certaines pistes sont quand même avancées, comme dans les environs du complexe sportif. Adam et ses amis vont ainsi demander une aide à la commune de Florenville. « On espère qu’elle nous écoutera pour dessiner les plans de ce futur SkatePark et qu’on ne soit pas mis de côté. Car dans d’autres communes, c’est parfois une catastrophe. Dans certains SkatePark, il y a trop d’espace entre les différents modules. Si on fait quelque chose, c’est ensemble que l’on devra avancer », enchaîne-t-il. Une initiative approuvée par l’autorité locale. « Pas de soucis. Je les écouterai volontiers. Au centre sportif ? Un espace multisport existe déjà et il reste de la place. Pourquoi pas. Je suis à leur disposition pour en parler », dit de son côté Jacques Gigot, le bourgmestre.

L.TR.