Le jeune homme de 31 ans, originaire de Tintigny, a perdu le contrôle de son véhicule

Ce mercredi, peu après 18 h, un accident de la route a coûté la vie à Gaël Copine, 31 ans, de Bellefontaine (Tintigny).

Le jeune homme, né le 23 novembre 1987, a perdu le contrôle de son véhicule, entre Izel (Chiny) et Florenville, à proximité de la Ferme des Roses. La voiture a terminé sa course dans le fossé et a percuté un arbre.

L’accident s’est produit sur le territoire de la commune de Florenville. Le bourgmestre de Tintigny, Benoît Piedboeuf, garde le souvenir d’un jeune homme sans histoire, passionné de pêche.