Le 28 septembre dernier, une folle course-poursuite, entre un automobiliste et la police, avait eu lieu entre Saint-Médard (Herbeumont) et Transinne. Au final, un policier avait dû ouvrir le feu vers les pneus et le capot pour arrêter le véhicule du fuyard. L'homme au volant était un réalité un détenu en cavale qui n'avait pas regagné la prison de Marche, où il purgeait une longue peine, au terme d'un congé pénitentiaire le 9 juillet. Son véhicule avait été jugé suspect par une patrouille de police alors qu'il se trouvait près de Saint-Médard.

Le détenu, qui était, passager s'était mis au volant à la place de sa compagne pour engager la course-poursuite. La patrouille avait fait appel à des renforts. Un barrage avait été dressé à Bertrix mais le fuyard l'avait franchi et pris la N89 à contre-sens. D'autres véhicules, dont une ambulance, avaient réussi à se mettre sur le côté pour éviter un accident. Un deuxième barrage a été forcé à Luchy.

Le fuyard était monté finalement sur l'E411 à Libramont et roulé à plus de 167 km/h. Sorti à Transinne, il avait fait face à un dernier barrage. C'est là qu'un un policier n'avait pas eu d'autre solution que d'utiliser son arme. Le détenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour répondre d'entrave méchante à la circulation et rébellion.

Son avocat, Me Dimitri De Coster, n'avait pas réellement plaidé sur le fond mais lié le comportement du prévenu par une crainte de réintégrer la prison de Marche. Le jugement vient d'être rendu. Le prévenu, dont le fond de peine était déjà fixé à 2028, écope de 18 mois de prison ferme en en plus.