"L’objectif est de mettre à disposition des consommateurs une offre de produits alimentaires la plus diversifiée et la plus qualitative possible, au même prix que dans le commerce traditionnel. Boissons, soins du corps, ménage et entretien, conserves. FoodLux, c’est un véritable supermarché numérique, avec un assortiment de produits divers et variés, accessible à tous", explique le fondateur, Guillaume Saussez, par ailleurs créateur de Shootlux, agence de communication bien connue et fortement suivie dans le Sud Luxembourg grâce au site Shootlux.be.