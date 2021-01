La neige est présente à St-Hubert et les habitudes des touristes sont restées conformes aux autres années. Car du monde dans les forêts, il y en a eu ce week-end du côté de l’aérodrome, les chemins de campagnes ou des sentiers en forêt. Pour la plupart des familles, ce besoin de profiter de ce week-end pour déconnecter et découvrir des paysages de saison, enneigés. N’en déplaise à certaines mauvaises langues qui ne voient pas ce flux d’un bon œil.

Une image de St-Hubert l’accueillante qui a été malheureusement ternie par une publication parue sur les réseaux sociaux ce samedi. La voici : "Attention, il y a actuellement énormément de monde, entre 300 à 400 personnes, sur le site de l’aérodrome. Certains organisent même un apéro", a ainsi écrit un garde-chasse privé, exerçant non loin de l’aérodrome, qui pensait sans doute bien faire. Sauf que ce message a fait flipper pas mal de monde. "Honteux", "qu’on interdise la forêt aux étrangers", et bien d’autres commentaires du genre ont été légion sur la toile.

L’information est vite arrivée aux oreilles de Jean-Luc Henneaux, le bourgmestre. Furieux, il l’était ! "Conformément à ce qui a été indiqué ou supposé par ce garde-chasse, je revenais justement de l’aérodrome. Non, il n’y avait aucun danger, malgré la foule présente. Les gestes barrières et autres mesures de sécurité étaient respectés. Aucun problème a signalé donc ! Un membre du conseil communal était même présent sur place pour inviter les touristes qui arrivaient à se garer ailleurs, quand le parking était rempli. Bref, pourquoi donner une fausse information et faire peur à tout le monde ?", dit-il.

Le bourgmestre a donc voulu mettre les points sur le "i" et a décidé de publier sa vision des choses, en réponse à celle donnée par le garde-chasse. "Mais ma réponse a été très vite supprimée ! Bonjour la transparence. Un tel comportement et une telle désinformation vont certainement conforter ceux qui, et ils sont de plus en plus nombreux, affirment que certains gardes-chasse privés pensent que la forêt leur appartient." Voilà qui a le mérite d’être clair.

