2020 est clairement l’année de la randonnée. Sur le territoire de la Maison du Tourisme de La Forêt de Saint-Hubert, cette activité a presque doublé par rapport à 2019. Plus de 1500 km de chemins sont balisés, pour les balades à pied, à vélo ou à cheval, dans les communes de Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert, Tenneville, Tellin et Wellin.

"Nous mettons tout en œuvre pour que les randonnées et la chasse puissent se dérouler en harmonie", souligne le porte-parole de la Maison du Tourisme. "Il est possible de venir se balader en période de chasse. Nous collaborons avec le Département Nature et Forêt afin de fournir une information claire et la plus complète possible sur les meilleures alternatives."

Voici quelques règles de base à respecter scrupuleusement lors de toute randonnée en forêt : ne pas emprunter un sentier fermé par une affiche rouge relative à la chasse dont les dates et heures correspondent à la promenade, tenir son chien en laisse, ne jamais sortir des sentiers balisés, ne pas se balader au-delà de 17h dans les bois.

Les collaborateurs de la Maison du Tourisme sont disponibles 7 jours sur 7 de 9h30 à 16h30 par téléphone au 061/ 61 30 10 ou par mail à l’adresse info@foretdesainthubert-tourisme.be. Depuis le 9 novembre, suite à la décision ministérielle, les bureaux d’accueil du territoire sont fermés et ce jusqu’à nouvel ordre.