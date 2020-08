Suite au dernier Conseil National de Sécurité (CNS), toutes les personnes ayant séjourné plus de 48 heures à l’étranger (NDLR : et surtout dans des zones à risque) doivent désormais remplir un formulaire spécifique, que l’on peut télécharger sur Internet. Officiellement, cette obligation est applicable depuis ce samedi 1er août.

Mais en pratique, le démarrage n’a pas été à la hauteur des espérances. "On revient de Marseille, après trois semaines de congé. Dimanche après-midi, nous n’avons vu aucun policier à la frontière, que ce soit du côté français ou luxembourgeois. Tant mieux, nous n’avions de toute façon pas rempli notre formulaire", confiait ce lundi Laurent, visiblement content d’avoir échappé à l’amende de 250 euros. D’autres témoignages similaires sont également à épingler.

Mais que fait la police? "Il n’y avait effectivement pas de patrouille présente ce week-end dans la Province de Luxembourg. Ce n’est que ce lundi qu’une équipe a été envoyée du côté de Sterpenich. Des policiers en moto arrêtent les automobilistes de façon aléatoire. S’ils ont bien rempli le formulaire, ils peuvent partir. Sinon, c’est l’amende. On ne fait plus d’avertissement", précise le service presse de la police fédérale.

Vous l’avez sans doute compris : la police ne pourra pas contrôler tout le monde cet été. Manque de moyens et mission quasi impossible, se dirige-t-on déjà vers un flop monumental ? "On fait appel au bon sens du citoyen. Il est clair qu’on ne peut envoyer tous les jours des patrouilles (entre 4 et 6 agents) dans votre Province. Ce n’est pas non plus le but de la police. On ne va pas contrôler tous les touristes. Et puis, pendant qu’on contrôle à un endroit, les autres chemins frontaliers sont non surveillés."

Dès lors, pourquoi ne pas demander l’appui des polices locales? A ce stade, on en est encore au point mort. "C’est une possibilité. Le ministère de l’Intérieur pourrait effectivement changer la donne au fil des semaines, en fonction de l’avancée du virus", dit le service presse. A Aubange par exemple, on n’est quand même pas prêt pour le moment. "Les directives changent tout le temps. On n’a pas encore eu le temps de les lire à fond. Ce serait évidemment une mission peu évidente à réaliser", conclut ainsi le commissaire Schmitz.