Le conseil d’administration de TV Lux a décidé de nommer Frédéric Feller au poste de rédacteur en chef de la chaîne. Il prendra ses fonctions le 1er décembre, succédant à Christophe Thiry qui continuera à exercer son métier de journaliste au sein de la rédaction.

Frédéric Feller a une expérience journalistique de près de vingt ans. Il commence sa carrière au sein de la rédaction de TV Lux en 2001. Trois ans plus tard, il assure la présentation du JT quotidien et de plusieurs autres émissions de la chaîne. Généraliste toujours attaché à l’information, il devient rédacteur en chef adjoint en 2014. Ce poste lui permet notamment d’accompagner la gestion de l’équipe de journalistes et le tournant numérique de TV Lux.

Agé de 42 ans, Frédéric Feller est diplômé de l’IHECS (Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales de Bruxelles), section Presse - Information.