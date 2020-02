Le président des Amis de Gugusse lâche la bâche pour la fonction suprême du carnaval marchois

Ce samedi débuteront les festivités du 60ème Carnaval de la Grosse Biesse à Marche-en-Famenne. Moment clé du weekend, la séance d’intronisation marquera l’accession de Frédéric Parmentier à la fonction de Grand Mautchî 2020 sous le titre de Fredo li Tchèsseû d’Fèyes. Traduisez par « Le chasseur de femmes ». « Je suis chasseur depuis 9 ans et je pratique la traque depuis mes 11 ans », explique Frédéric Parmentier.

« Il fallait également trouver un thème en rapport avec celui du carnaval de cette année : « la Grosse Biesse revient de la forêt enchantée ». La forêt, c’est le merveilleux, mais c’est aussi la chasse. Et puis, il faut bien que la Grosse Biesse chasse pour se nourrir. » Quant aux femmes, ce menuisier-ébéniste de 45 ans les chasse surtout avec les Amis de Gugusse, le groupe carnaval qu’il préside depuis 2011. « Chez les Gugusses, les chasseurs sont ceux qui vont chercher les filles dans le public pour les faire sauter dans la bâche. Ce sera la première fois depuis mon entrée dans le groupe il y a 25 ans que je ne serai plus à la bâche. Et honnêtement, ça fait du bien. On sent qu’on n’a plus l’âge. J’ai donc décidé de laisser ma place. Mais s’il faut un coup de main, je serai toujours là. »

À 45 ans, Frédéric s’apprête donc à troquer la célèbre combinaison des Gugusses – tablier blanc et loup noir sur le visage – contre son costume de prince carnaval. Difficile toutefois d’en savoir plus, si ce n’est que le futur Grand Mautchî s’est laissé pousser la barbe pour les besoins de rôle. Le char sera dévoilé aux carnavaleux jeudi soir lors d’une soirée privée. La foule devra toutefois attendre l’intronisation du samedi pour découvrir le futur souverain dans son costume d’apparat. Et les nombreuses surprises qu’il réserve au public. « C’est probablement le moment du carnaval que j’appréhende le plus », confie-t-il. « Je dévoilerai mon costume, mais aussi ma prestance, mon bégaiement, tous mes défauts… Je suis quelqu’un d’assez réservé. Mais ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne : je suis le premier à m’amuser et à rendre service. Avec la chasse et la balle pelote, le carnaval représente une grosse partie de mon investissement. Et quand je m’investis, j’y vais à fond. »

Dimanche, Frédéric défilera aux côtés de sa compagne, son fils et sa belle-fille. Une cinquantaine de groupe prendront également part au cortège qui s’élancera de l’Avenue de la Toison d’Or pour rejoindre le chapiteau dressé sur la Place de l’Étang. Programme et infos sur carnaval.marche.be.