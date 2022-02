La locale d’Ecolo Bastogne a réagi à l’annonce, par les bourgmestres Benoît Lutgen et Christian Glaude, de la fusion des communes de Bastogne et de Bertogne. " Comme tout le monde, nous avons pris connaissance du projet de fusion par voie de presse et nous sommes déçus du manque de considération envers les citoyens de Bertogne et de Bastogne, soulignent les Verts. Nous constatons un important manque d’information, notamment en amont de la prise de cette décision capitale."

Cette annonce surprise a, disent-ils, l’effet d’un déni de démocratie, aussi bien envers le conseil communal, qu’envers le citoyen. " Ni l’un ni l’autre n’ont pu anticiper cette décision : aucun débat sur la fusion au moment des élections, aucune mention du sujet dans les programmes, et encore moins dans déclaration de politique générale. Nous souhaitons donc insister sur l’importance de fournir à chacun le moyen de s’informer sur la fusion et de donner son avis sur ce sujet qui va tant impacter la vie des habitants de ces deux entités."

Selon Ecolo, pour ce faire, il est impératif que les réunions annoncées sur le territoire des deux communes soient un véritable lieu d’échange et de participation citoyenne, et non un simple exercice de communication.

" La manière de réaliser une fusion de communes est essentielle, poursuivent-ils. "Une écoute respectueuse des citoyens, des conseillers communaux, de la majorité comme de la minorité, du personnel des deux communes est pour nous primordiale et doit s’organiser de manière ouverte et transparente avant l'annonce urbi et orbi d'un projet de fusion présenté comme déjà acté."

Les Verts soulignent que cette façon de procéder doit être respectée surtout si l'une des communes est plus petite et que la fusion peut donner l'impression d'une absorption. " La fusion de communes sur base volontaire est une opportunité pour renforcer les compétences du personnel communal et offrir le meilleur service aux habitants, mais un tel projet se construit avec l’ensemble des parties prenantes. Si nous reconnaissons les multiples intérêts potentiels de la fusion pour les deux communes, celle-ci ne peut se faire au détriment des principes démocratiques et de la bonne information des citoyens."

Ecolo Bastogne indique, enfin, qu’une fusion doit impérativement se faire avec l’objectif d’un meilleur service à l’ensemble des citoyens du territoire. Les Verts y seront attentifs.