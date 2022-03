La minorité de Bertogne a récolté 1626 signatures, soit 53 % des habitants de plus de 16 ans, avec l’objectif de réclamer une consultation populaire sur la fusion avec Bastogne. Nettement plus que les 20 % requis, mais…

"La pétition a été déposée vendredi à l’administration communale de Bertogne en l’absence du collège communal explique Louis Vaguet, mandataire de la minorité. " Seule la directrice générale était présente. Elle nous a annoncé que le document sur lequel les habitants avaient signé n’était pas conforme. La demande de consultation populaire ne peut, dès lors, être introduite officiellement."

Les mandataires ont l’impression d’avoir été floués. " Nous connaissions cet article du code de la démocratie et nous savions que la demande ne serait recevable que si elle était introduite au moyen d’un formulaire délivré par la commune, poursuit Louis Vaguet. " Nous avons demandé ce formulaire le 19 février. Or, il n’a pas été envoyé directement. Nous ne l’avons reçu que le 28 février. A cette date, il était trop tard pour commencer à faire du porte-à-porte. Nous savions que le conseil communal prendrait une décision de principe sur la fusion entre le 4 et le 10 mars et avons récolté les signatures avant de recevoir le bon document."

Les conseils communaux de Bastogne et de Bertogne prendront une décision de principe sur la fusion ce jeudi 10 mars en soirée. L’échevin de Bertogne, Eric Demeuse, souligne que le collège ne souhaite pas actuellement commenter la démarche de la minorité. Il s’exprimera jeudi lors de la présentation du projet de fusion.

Quand à la minorité, elle n’en restera pas là. " Nous attendons d'entendre la réaction la majorité. Si elle ne tient pas compte de la pétition, nous l’enverrons à la Région wallonne en demandant qu’une commission d’enquête soit mise en place pour savoir s’il y a eu, comme nous le soupçonnons, une rétention de document", conclut Louis Vaguet.