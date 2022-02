Le collège communal de Bertogne n’a pas opté pour la consultation populaire dans le cadre du projet de fusion avec Bastogne. Le premier échevin Jean-Marc Franco indique qu’il a choisi une participation constructive.

"Le Parlement wallon a décidé de proposer de très nombreuses formes de participation citoyenne si une fusion est envisagée. Nous respecterons bien évidemment ce décret. Nous avons choisi de privilégier les possibilités de participation constructive et d’aller au plus près de chaque citoyen."

Le collège entend mener une très large information et demander l’avis et les propositions des citoyens au travers de documents qui seront distribués à chaque habitant dans les prochaines semaines.

"Huit rencontres citoyennes auront lieu pour échanger avec tous les habitants,, poursuit-il. Des dizaines de réunions et de rencontres thématiques sur l’enseignement, la culture, le sport, l’environnement sont également prévues avec les différents responsables des associations de Bastogne et de Bertogne."

Jean-Marc Franco précise, par ailleurs, que plusieurs communes flamandes ont déjà fusionné ces derniers mois. Aucune d’entre elles n’a lancé de consultation populaire.

Ce mardi, le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon rencontrera, à Bastogne, les collèges des communes de Bastogne et de Bertogne dans le cadre de leur annonce de fusion des deux entités. " Le gouvernement wallon a adopté jeudi dernier les dernières dispositions décrétales et les mesures d’exécution ouvrant la voie à ce rapprochement entre deux communes , précise le porte-parole du ministre. Afin d’encadrer cette mise en œuvre, certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la loi organique devaient être clarifiées et précisées."

Pour le ministre, il est indispensable aujourd’hui de pouvoir définir au travers de modalités claires, la taille critique pour une commune pour en garantir la viabilité et en assurer sa pérennité.

N.L.