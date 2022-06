Le Gouvernement wallon sur proposition du ministre du Logement Christophe Collignon, a adopté en dernière lecture les dernières dispositions décrétales et les mesures d’exécution permettant la fusion de communes. A deux ans et demi des élections, Le Gouvernement précise les dernières modalités. Le processus est définitivement sur les rails

Avec l’effectivité du décret, les communes pourront déposer une candidature de fusion sur base volontaire, pour le renouvellement des conseils communaux issus des élections locales de 2024.

Les conseils communaux adoptent une proposition commune de fusion et soumettent cette proposition au Gouvernement au plus tard le 31 octobre 2022. Cette proposition reprend les données cadastrales attestant des limites de la nouvelle commune et le nom proposé de la nouvelle commune.

Une phase d’inventaire est nécessaire afin d’énumérer, de classer et d’interpréter, le cas échéant, une série d’éléments permettant de connaitre la situation réelle des communes qui formeront la nouvelle entité.

Au plus tard le 31 décembre 2022, le Gouvernement décide s’il présente la proposition de fusion au Parlement qui sera amené à se prononcer pour fin mars 2023.

Une enveloppe de 100 millions est, pour rappel, dégagée sur la période 2025-2030. La répartition entre les communes sera décidée proportionnellement aux budgets disponibles. Celle-ci doit permettre une reprise de dettes des entités avec un montant de 500 euros maximum par habitant, pour un plafond de 20 millions par entité fusionnée.