Cette année, vous aurez l’occasion d’emprunter les itinéraires « Famenne à Vélo » imaginés pour rejoindre, à vélo, les activités organisées dans le cadre des Journées du Patrimoine, à Marche-en-Famenne, les 12 et 13 septembre. Des tracés de 1 à 12 km sont proposés, aussi en version GPX téléchargeables sur le site web http://www.paysdefamenne.be/famenne-mobilite. A Nassogne, on prévoit l’installation dans le centre, de 2 bornes de recharge pour vélo électrique. Une nouvelle édition du programme « Je pédale pour ma forme » démarre le 12 septembre, au total 8 séances sont proposées pour se remettre en selle et pouvoir parcourir 30 km à vélo. Cette année, le GAL passe le flambeau aux Communes via les Centres Sportifs.

Le GAL Romana lance également un challenge sur Facebook avec l’hashtag #SauvelaplanètePrendstabicylette, une manière ludique de donner une image encore plus fun au vélo en proposant aux personnes nominées par leurs amis, d’utiliser le vélo pour aller chercher leur pain par exemple, ou pour se rendre au travail ou encore pour rendre visite à leurs parents. Un challenge qui se veut amusant et qui permet d’expérimenter une mobilité différente du quotidien, pourtant accessible et sympathique. Parmi les autres projets, le GAL Romana a récemment fait l’acquisition d’un vélo taxi destiné à faire changer d’air les pensionnaires des maisons de repos du territoire, un projet qui espérons pourra bien vite se lancer en collaboration avec le personnel dynamique et motivé de ces établissements. A pied ou à vélo, il fait bon dans notre belle région, de se déplacer autrement…

Retrouvez les informations sur la « Quinzaine de la mobilité » sur : www.famenne-mobilite.be | www.jppmf.be GAL Romana | Rue Saint Laurent, 14 | 6900 Marche-en-Famenne | 084/222.583

Cette 3 ème édition de la Quinzaine de la Mobilité se veut moins festive que les éditions précédentes, la vague Covid 19 étant toujours bien présente, il n’y aura pas cette année d’événements vélo, de petits déjeuners offerts en l’honneur du lancement d’un parking de délestage, de challenge Doc’Riders au profit de Médecins du Monde, de Festival FOOD & FUN, ou d’essais de vélos spéciaux, rigolos ou fonctionnels, … Cependant, le GAL Romana, qui veille au développement local de ses 3 communes (Rochefort, Marche-enFamenne et Nassogne), a tenu à mener des actions dans l’ombre en faveur de la mobilité douce dans le cadre de cette Quinzaine de la Mobilité.