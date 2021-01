La deuxième enquête d’incidence concernant les aménagements d’un golf à Arlon démarre ce mardi 12 janvier. On rappelle que le projet initial comprend la construction d’un hôtel d’une soixantaine de chambres, avec bar et brasserie, piscine ainsi que plusieurs lodges sur le site actuel, à la rue de Virton.

"Au départ nous avions programmé 45 trous. Nous en sommes aujourd’hui à 27. Ce que nous avons perdu en quantité, nous allons essayer de le compenser en qualité. D’une manière générale, nous avons diminué de plus de 30 % les surfaces golfiques. Nous sommes à 31 ha, ce qui représente seulement 15 % de la surface du Domaine du Bois d’Arlon. Quoi d’autres ? Suppression de deux lacs, de manière à préserver une zone écologique et agrandissement des lacs existants. Réduction du volume d’arrosage en rapport à la diminution du terrain et diminution de la surface arrosée. Réduction du nombre de places de parking. Diminution de la quantité d’engrais annuel, suite à l’adaptation des surfaces et à la révision du plan de fertilisation. Plus diverses modifications…", explique Olivier Boulard, de la SA.RS. Properties, auteur de projet. Des changements nécessaires, car le projet avait été vivement contesté par la population lors de la première enquête.

"Nous ne pouvons pas parler de polémique, car c’est un pourcentage assez faible de personnes de la commune d’Arlon qui est contre le projet. Nous recevons aussi beaucoup de messages d’encouragement." Au mieux, le permis pourrait être délivré en mars. Les travaux pour la piste cyclable longeant le Domaine et le nouvel accès au site démarreraient donc en avril. Les travaux du Golf et des bâtiments en mai ou juin, et ce pour une durée de 24 mois. "Si tout se passe bien… nous n’aurions en fait que 4 années de retard", conclut-il, en nous adressant un clin d’œil.

Cette modification va par contre entraîner quelques aspects négatifs pour le promoteur : une modification du Business plan qui est revu à la baisse et une diminution du nombre d’emplois. Cette enquête publique se terminera le 27 janvier…

