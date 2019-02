Samedi, malgré le brouillard et un léger redoux, plus de 2.000 personnes ont dévalé les pentes enneigées. Dimanche, ils étaient encore plus nombreux, soit au total, pour les deux jours, plus de 5.000 personnes.

« La météo dominicale était plus favorable avec du gel et de larges périodes d’ensoleillement », souligne Arnaud Dubois, le gestionnaire de la Station Baraque de Fraiture. « Plusieurs centres de ski ont fermé dimanche et les gens se sont rabattus sur le centre Adeps. » En province de Luxembourg, les stations de Champlon, Senonchamps, Martelange et Odeigne ont également ouvert les deux jours. A La Baraque, on skiera (sans doute) encore ce lundi.