Le ministre de l’Aménagement du territoire Willy Borsus a accordé une subvention de 60.000 euros à IDELUX pour lui permettre d’accompagner les travaux liés à l’établissement du Schéma de Développement Territorial de la Grande Région (SDT-GR).

"Comptant 5 régions, 4 pays, 3 langues, 65.401 km2 et 250.000 personnes qui franchissent chaque jour une de ses frontières afin de se rendre sur leur lieu de travail situé dans une région voisine, la Grande Région a besoin d’outils performants pour la soutenir dans son développement", souligne Willy Borsus. " Ce Schéma de Développement Territorial a pour but d’assurer un développement intégratif et cohérent de l’ensemble du territoire grand-régional et de contribuer au renforcement de sa dimension métropolitaine. Il est important, en effet, d'anticiper et de répondre aux besoins futurs de la population et de répondre aux nouveaux enjeux et défis du monde actuel. »

Le SDT-GR vise à coordonner les acteurs de la Grande Région afin d’identifier sur base d’une stratégie et d’enjeux communs, des actions pilotes dans différents secteurs tels que les transports, l’économie et l’ aménagement du territoire.

Son élaboration est réalisée dans le cadre du projet INTERREG V A Grande Région qui se déroule depuis 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2021. La subvention couvre l’année 2020.