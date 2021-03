L’an dernier, nous vous parlions du projet porté par Messieurs Charles et Christophe Toussaint à Grandvoir (NDLR : https://www.dhnet.be/regions/luxembourg/grandvoir-pas-de-poulailler-5e20c3189978e270ae16e722).

A l’époque, on parlait de la construction et l’exploitation de 3 poulaillers (dimensions : 42,18m x 12,40m) servant à l’hébergement de 14 400 poulets bio sur paille avec parcours extérieur de 5,76Ha. Plus quatre locaux techniques de 5 silos tour pour aliments secs de 10m3, 7 citernes de récolte des eaux de nettoyage ou des eaux pluviales. Sans compter un hangar (dimensions : 35,65m x 25m). Ce dossier avait suscité quelques interrogations de la part des riverains. Depuis lors, la législation au niveau de la Région wallonne a changé et M. Toussaint a revu le projet.

« Pour toujours être dans le BIO, nous avons introduit une demande pour 2 poulaillers de 600m2, 9600 poulets sur 4Ha. Plus une étable en bois qui pourrait accueillir jusqu’à 150 bovins d’élevage. Et un verger BIO où on comptera une centaine d’arbres. Ce samedi 6 mars, je dois d’ailleurs rencontrer quelques riverains pour leur expliquer les détails », confie-t-il. L’enquête publique se terminera le 15 mars à 11 heures. Les observations éventuelles peuvent être formulées auprès de l’Administration communale.