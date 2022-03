Deux années se sont écoulées depuis la dernière prise de parole du gouverneur dans la salle du conseil provincial. Olivier Schmitz a renoué avec la tradition vendredi. "J’ai fait le choix de ne pas prononcer de mercuriale pendant un temps de crise, a-t-il souligné. Non seulement mon esprit était accaparé par l’urgence des situations, Covid et inondations, mais surtout, ces temps ne sont pas propices à une analyse objective. Je pense qu’il est désormais temps de tirer les premiers enseignements de ces crises en matière de préparation et de proposer des objectifs concrets pour améliorer le niveau de sécurité de nos territoires."

Le gouverneur ne s’est toutefois pas lancé dans une analyse de ces deux crises qui, a-t-il dit, n’ont d’ailleurs que peu d’éléments en commun. Il a plutôt dégagé des constats et des pistes de réflexion pour le futur immédiat. "Il me semble évident que les améliorations passeront par un renforcement de la culture du risque au sein de la population et au sein des institutions."

Avant de développer cette thématique, il a abordé la situation internationale dramatique qui se joue aux frontières de l’Union européenne. "Depuis un peu plus d’un mois, des millions d’Ukrainiens, surtout d’Ukrainiennes, traversent les frontières de l’Union européenne avec leurs enfants pour fuir cette terrible guerre qui est en train d’anéantir leur pays. Ces images de femmes une valise à la main, d’enfants au regard perdu, de personnes âgées à la démarche pénible frappent chaque jour nos consciences."

En présence de représentants du peuple ukrainien, il a proposé de respecter un moment de silence au nom de toutes les victimes civiles de ce conflit, puis a rappelé que la mission provinciale a rempli ses quatre objectifs, à savoir acheminer 35 m³ de vivres, médicaments (...), une ambulance de la zone de secours, un container de 30 m³ de matériel de pompiers et, enfin, ramener 181 personnes en détresse.

Nadia Lallemant