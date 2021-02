C’est un mini-concert, sans public, qui avait bien failli ne jamais avoir lieu. D’abord programmé depuis une semaine pour ce jeudi soir au sein du bar-restaurant « L’enfant terrible » à Habay-la-Neuve, puis annulé en dernière minute la veille par le gouverneur de la Province de Luxembourg, Olivier Schmitz…avant d’être à nouveau autorisé le jeudi matin. Bref, les 2 DJ ont finalement pu jouer comme prévu et c’était l’essentiel.

« Selon le gouverneur, il y a eu une mauvaise communication entre les différentes autorités. Nous n’avions donc rien à nous reprocher », commentent DJ Deniz Labong et DJ Papy C-Dreams (alias Claude Balon), tous deux ravis de leur prestation et de l’audience. « Plus de 7 000 vues cumulées entre 18 et 20h. Un succès. Merci à tous ceux qui nous ont permis de jouer ce soir », disait le dernier cité. Du côté d’Yves Vranken, le patron du bar, on espère que ce concert pourra débloquer rapidement la situation du secteur Horeca.