Le ministre de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus, a validé l’arrêté qui fixe le périmètre du site à réaménager (SAR) de l’entreprise de produits usinés en bois, Trabelbo à Habay.

Pour rappel, un SAR est un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui était destiné à accueillir une activité autre que le logement et pour lequel des travaux de réhabilitation sont notamment nécessaires.

Avec ce site à réaménager, la commune de Habay souhaite pouvoir revaloriser cet espace dédié à de l’activité économique dans cette localisation stratégique, à proximité de la gare et du centre de Marbehan.

Plus précisément, en plus d’y installer, à terme, son service des travaux, la commune compte permettre à des indépendants ou à de petites entreprises locales de se développer sur ce site. La signature de cet arrêté représente la première étape d’une redynamisation économique de cette zone située en zone économique mixte. Permettre d’utiliser des espaces disponibles à proximité est souvent un élément déclencheur d’un projet ou de croissance d’une activité.

"C’est une première étape importante pour ce dossier, qui va de pair avec les objectifs que nous nous sommes fixés en début de législature, à savoir 100 hectares de friches réhabilitées par an à l’échelle de la Wallonie, souligne Willy Borsus. Il s’agit d’un site de trois hectares laissé à l’abandon depuis une dizaine d’années et qui constitue en outre une très belle opportunité de développement économique et de redynamisation du centre de Marbehan."